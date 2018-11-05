2018-11-05T20:37:37+03:00
Политика

Небензя: Террористы и «Белые каски» продолжают подготовку провокаций с химоружием в Сирии

По словам постпреда России в ООН, «тревожная информация» о деятельности боевиков поступает из провинций Идлиб и Алеппо
Денис СУХОВ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Фото: REUTERS
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Боевики террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» продолжают подготовку провокаций с применением химического оружия в Сирии. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, тревожная информация поступает как о российских военных на местах, так и от их сирийских коллег. В частности, 27 октября было установлено, что в провинции Идлиб боевики «Исламской партии Туркестана»* (воюет в Сирии в составе Джебхат ан-Нусры*) «перебросили из Маарет ан-Нумана 20 десятилитровых ёмкостей с хлором».

Местные жители сообщили российскому Центру примирения враждующих сторон, что представители «Белых касок» ищут людей, желающих участвовать в съемках постановочных видео о химатаках в обмен на продукты питания.

«Похожая информация поступает и из провинции Алеппо, «белокасочники» привезли в населённые пункты Аазаз, Мареа и Чобанбей канистры с токсичными веществами, а также профессиональное съёмочное оборудование», - добавил Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Постпред подчеркнул, что цель этих провокаций очевидна - «навесить клеймо нарушителя режима нераспространения на Сирию, дать повод для новых агрессивных действий в отношении Дамаска».

«Наши военные специалисты отслеживают ситуацию. На постах в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб развёрнуты машины радиационной, химической и биологической разведки, с помощью которых будет проводиться анализ обстановки», - добавил Небензя.

«Белые каски» - независимая, как утверждается, гуманитарная организация, ранее неоднократно уличенная российскими военными в подготовке инсценировок применения химического оружия.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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