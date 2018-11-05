2018-11-05T21:03:21+03:00
Общество

Появились первые фото поп-группы Spice Girls после восстановления коллектива

Исполнительницы будут выступалть обновленным составом, Виктория Бэкхэм не вошла в группу
Ася РОМАНЧУК
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Rонцерты состоятся без самой популярной участницы Виктории БекхэмRонцерты состоятся без самой популярной участницы Виктории БекхэмФото: REUTERS
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Британское издание The Sun опубликовало первые снимки воссоединенной группы Spice Girls. Девушки совсем скоро будут готовы порадовать поклонников первыми концертами, выступать группа будет в обновленном составе.

«Билеты в продаже в субботу с 10:30», — говорится в сообщении на странице группы в Twitter.

Скорее всего, концерты состоятся без самой популярной участницы Виктории Бекхэм.

На всех афишах, анонсирующих предстоящие концерты, изображены только четыре девушки: Эмма Бантон, Мелани Си, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл. Пятая – самая популярная участница, супруга футболиста Дэвида Бэкхэма не стала продолжать карьеру певицы.

Многие уже сделали вывод, что девушка отказалась работать с бывшими коллегами.

Ранее в состав группы входили Мелани Браун, Виктория Адамс, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году Spice Girls распалась и каждая из представительниц начала сольную карьеру. Только в 2012 году девушки снова вышли на сцену все вместе, чтобы спеть на закрытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, пишет газета "Известия".

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