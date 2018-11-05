Более трех миллионов человек пришли на праздничные мероприятия в День народного единства

5 Нояб. 21:53 2018-11-05T21:55:42+03:00

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Более 3,2 млн. россиян отметили День народного единства, присоединившись 4 ноября к праздничным мероприятиям. Только в Москве в этот день участие в фестивалях и народных гуляниях приняли 775 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – 119 тысяч. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятий, в Ростовской области к празднованию присоединились 139 тыс. горожан, в Нижегородской – свыше 175 тыс., в Новосибирской области - 105 тыс. человек, в Свердловской – более 74 тыс.

Во многих регионах России прошли культурные, спортивные и музыкальные фестивали. В Екатеринбурге на Фестиваль спортивных и боевых искусств народов России пришли 9,5 тыс. человек, а в Нижнем Новгороде горожане стали участниками Фестиваля национальных литератур и поэзии народов России – к литературным чтениям присоединились 9 тыс. чел. В Хабаровске прошел фестиваль культуры и искусств народов России, в Ростове-на-Дону – Фестиваль народных песен и танцев. Жителей Пятигорска угощали национальными блюдами на Фестивале кухонь народов России, его посетили более 14 более тыс. чел.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что по всей России в День народного единства прошло более 2 тысяч праздничных мероприятий. Порядок на них обеспечивали 17 тыс. сотрудников полиции, а также служащие Росгвардии.