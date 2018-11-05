5 Нояб. 22:04 2018-11-05T22:04:56+03:00

«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию на 1 млрд кубометров в год Фото: REUTERS

Российский холдинг подписал дополнительное соглашение с OMV AG в рамках встречи глав компаний в Санкт-Петербурге

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Российский газовый холдинг «Газпром» увеличит поставки топлива в Австрию на 1 млрд кубометров в год сверх уже законтрактованных объемов. Соответствующее дополнительное соглашение сроком действия до 2040 года было подписано в ходе рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и его коллеги из OMV AG Райнера Зеле в Санкт-Петербурге.

«Экспорт «Газпрома» в Австрию в течение нескольких лет ставит новые и новые рекорды. И за десять месяцев 2018 года поставки в республику уже на треть превысили объем за аналогичный период 2017 года, составив 8,8 млрд кубических метров», - цитирует Миллера пресс-служба «Газпрома».

Глава холдинга отметил, что соглашение о дополнительных поставках свидетельствуют об увеличении спроса на российский газ со стороны европейских потребителей.

В свою очередь Зеле добавил, что спрос на российский природный газ в Европе продолжит расти по мере ухода местной энергетической промышленности от угля, а также снижения собственной добычи.

«Увеличивая поставки газа в Баумгартен в Нижней Австрии, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения, как Австрии, так и других европейских стран», - подчеркнул председатель правления OMV AG.

Напомним, 5 июня «Газпром» и австрийская OMV Gas Marketing & Trading GmbH подписали контракт на поставку природного газа из России до 2040 года. Таким образом, новое дополнительное соглашение подразумевает, что за весь период действия контракта в Австрию экспортируют дополнительные 22 млрд кубометров топлива.