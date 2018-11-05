5 Нояб. 22:29 2018-11-05T22:29:41+03:00

В Киеве призывная кампания в ряды ВСУ находится на грани срыва Фото: СОЦСЕТИ

По словам главного военного комиссара украинской столицы, план по призыву пока удается выполнить только на 39,5%

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Призывная кампания в Киеве находится на грани срыва: всего ряды ВСУ в октябре-декабре этого года должны пополнить 18 тысяч молодых людей, однако пока этот план выполняется только на 39,5%.

Об этом заявил главный военный комиссар украинской столицы Сергей Клявлин в интервью изданию «Украинские новости».

«Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва», - подчеркнул комиссар.

По его словам, явка призывников не превышает 8%. По мнению Клявлина, причиной тому служит негативное отношение к службе в рядах ВСУ, «падение патриотических настроений», а также распространение в СМИ «негативной и недостоверной» информации об украинской армии.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко увеличил сроки осеннего призыва с двух до трех месяцев, до 30 декабря 2018 года.

Спустя две недели после начала призывной кампании, в Киевском военкомате сообщили о 33 тысячах граждан, систематически скрывающихся от призыва.

В то же время в Верховной Раде продолжают обзывать сограждан «пробудившейся нацией воинов», которым уже совсем скоро предстоит брать Москву.