В Италии захвативший пять заложников мафиози сдался полиции

5 Нояб. 23:02 2018-11-05T23:02:33+03:00

В результате инцидента в почтовом отделении города Пьеве-Модолена никто не пострадал

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Захвативший пятерых заложников на севере Италии мафиози сдался полиции, никто в результате инцидента не пострадал. Об этом сообщают местные СМИ.

Днем 5 ноября 55-летний Франческо Амато, приговоренный к 19 годам тюрьмы, захватил в заложники пятерых сотрудниц почтового отделения в городе Пьеве-Модолена на севере Италии. В качестве своего главного требования преступник запросил переговоры с главой МВД страны Маттео Сальвини.

Полиция оцепила все подходы к зданию почты и подготовилась к проведению спецоперации по вызволению заложников. Однако спустя семь часов переговоров правоохранителям удалось уговорить Амато сдаться, не дожидаясь штурма.

Амато задержали в январе 2015 года по подозрению в причастноти к деятельности мафиозной группировки «Ндрангета», происходящей из итальянской провинции Калабрия. Против него были выдвинуты обвинения в вымогательстве, угрозах и причинении ущерба. В минувшем октябре суд приговорил Амато к 19 годам заключения, однако каким-то образом преступнику удалось скрыться сразу после оглашения приговора.

В то же время брат Амато, присутствовавший на месте происшествия в Пьеве-Модолена, заявил, что захват заложников является «актом отчаяния» и демонстрацией против несправедливого приговора.