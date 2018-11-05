2018-11-05T23:13:10+03:00
Экономика

Лавров рассказал об убытках стран ЕС от антироссийских санкций

Глава МИД РФ отметил, что США при этом не несут никаких убытков
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Страны Европейского союза потеряли более ста миллиардов евро из-за антироссийских санкци. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей €100 млрд", - сказал он в интервью испанской газете El Pais.

При этом глава МИД отметил, что ограничения в отношении России в ЕС вводили по прямому указанию из Вашингтона.

"Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне... Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут", - подчеркнул Лавров.

Министр считает, что состояние отношений между РФ и ЕС не может считаться нормальным, а санкции не выгодны ни одной из сторон.

“Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы вновь заявили о своей готовности снять наши контрмеры, но первый шаг должен принять ЕС, который инициировал применение санкций. Мы надеемся, что здравый смысл превалирует, поскольку объективные санкции не приносят пользы России или ЕС”, - сказал министр.

Как рассказывал сайт kp.ru, 5 июля 2018 года Совет Евросоюза продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года. Решение о продлении ограничительных мер было принято еще на саммите союза, который прошел в Брюсселе 28-29 июня. Этот шаг в ЕС мотивировали отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

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