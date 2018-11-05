Британская модель Риан Сагден отказалась от откровенных фотосессий в знак уважения к мужу

5 Нояб. 23:40 2018-11-05T23:40:24+03:00

Instagram-дива, известная как «самая сексуальная сисадминша в мире», более не будет радовать поклонников снимками топлес

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Британская модель и бывший системный администратор Риан Сагден откажется от откровенных фотосессий в знак уважения к своему мужу.

Некогда Риан Сагден работала простым системным администратором и даже не помышляла о другой карьере, пока в 2006 году друзья не посоветовали ей попробовать себя в качестве фотомодели.

Фото: instagram.com/rhiansuggers

Оказалось, что красивая девушка с шикарной натуральной грудью шестого размера просто обречена на успех на новом для себя поприще. Выдающиеся данные обеспечили Сагден достойной армией поклонников. Последних она частенько баловала откровенными снимками на своей странице в Instagram, где у модели более 270 тысяч подписчиков.

Фото: instagram.com/rhiansuggers

В минувшем сентября 32-летняя Сагден сообщила о радостном событии в своей жизни – она вышла за муж за возлюбленного Оливера Меллори. После этого фанаты девушки заметили, что модель более не публикует «горячих» снимком , и стали подозревать худшее.

Фото: instagram.com/rhiansuggers

Вскоре их опасения подтвердились – Сагден официально сообщила таблоиду The Sun, что больше обнаженочки не будет.

«Теперь я замужем, и больше не получаю удовольствия от съемок топлес. Не могу сказать, что Оливер мне что-то запрещает, но это знак моего уважения к нему. Теперь это принадлежит ему», - пояснила модель.

Таким образом, последней творческой работой, содержащей неприкрытый бюст Риан Сагден, можно считать ее эротический календарь на 2019 год.