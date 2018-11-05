Израиль готов атаковать С-300 Сирии в случае поражения своих самолетов

5 Нояб. 23:44 2018-11-05T23:44:58+03:00

Министр по делам Иерусалима выразил надежду, что в этот момент российских специалистов не будет рядом с установками

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В случае поражения израильских самолетов над территорией Сирии, Иерусалим готов нанести удар по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК С-300, поставленным армии Дамаска из России. Такое заяление сделал министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.

"Как правило, Израиль на атаки на свою территорию и свои самолеты реагирует в первую очередь не международными демаршами, а практическими действиями, которые несомненно произойдут при таком исходе против установок, из которых будет произведен обстрел израильской территории, самолетов", - сказал он.

Министр отметил, что Россия несет частичную ответственность за использование своего оружие сирийцами, которым она его поставляет. По его мнению, ВС Дамаска из систем С-300 могут обстрелять израильский самолет, в том числе гражданский, над территорией Израиля, передает ТАСС.

"Сам факт размещения С-300 мы считаем большой ошибкой. Передача ракет в руки сирийцев опасна. Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать переданную им технику", - пояснил Элькин.

Он выразил надежду, что во время возможных ответных ударов со стороны Израиля рядом с комплексами С-300 не будет российских специалистов.

"Израиль делал все от себя зависящее все эти годы, чтобы российские военные в Сирии не пострадали. Иранцы неоднократно используют российских военных как живой щит и проводят операции по переброске оружия, прикрываясь присутствием российских военных", - сказал министр.

Ранее сайт kp.ru цитировал слова заместителя гендиректора по связям с прессой и общественностью МИД Израиля Наома Каца, который отметил, что Москва и Иерусалим сохраняют дружеские отношения, несмотря на трагедию с Ил-20 ВКС РФ в Сирии.