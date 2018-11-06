Госдеп: Новые проекты Ирана в атомной энергетике попадут под санкции

6 Нояб. 00:34 2018-11-06T00:34:15+03:00

Из-под ограничений выведено лишь три ядерных проекта в "сфере нераспространения" в Араке, Бушере и Фордо

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Новые иранские проекты в области атомной энергетики, включая строительство ядерных реакторов для выработки электроэнергии, будут включены в санкционные списки США. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Ведомство распространило справочные материалы в связи с восстановлением Вашингтоном односторонних ограничительных мер против энергетического сектора Ирана. В них говорится, что под санкции будут попадать всё ядерное сотрудничество с Тегераном, за исключением ограниченной по масштабу деятельности.

Из-под ограничений выводятся лишь три "проекта в сфере нераспространения", которые реализуются в Араке, Бушере и Фордо в условиях "самого жесткого надзора в целях обеспечения транспарентности и сохранения ограничений в отношении действий Ирана", передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 ноября вступила в силу вторая часть санкций Вашингтона против Ирана и возобновилось действие ограничительных мер, которые действовали до ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами - США, Великобританией, РФ, КНР, Францией и ФРГ.