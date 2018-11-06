2018-11-06T01:21:38+03:00
Политика

Минобороны РФ опровергло обвинения США в небезопасном перехвате их самолета

Ранее в сети появилось видео перехвата американского самолета-разведчика российским Су-27
Юлия ДИВЕЕВА
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В Минобороны рассказали о перехвате самолета-разведчика ВВС США над Черным моремВ Минобороны рассказали о перехвате самолета-разведчика ВВС США над Черным моремФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заявление командования американских ВМС в Европе и Африке о небезопасных действиях российского истребителя Су-27 во время перехвата американского самолета-разведчика у границ РФ не соответствует действительности. Такое заявление распространило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что наши пилоты действовали с соблюдением всех мер безопасности, приближаясь к американскому самолету.

"Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведке и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Уточняется, что иностранное воздушное судно было идентифицировано как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США. Он был обнаружен 5 ноября около 10:00 мск российскими дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее США пожаловались на небезопасный перехват своего самолета-разведчика российским истребителем Су-27. Видео инцидента было опубликовано на странице ВМС США в Твиттер.

U.S. Navy on Twitter. #BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. https://t.co/7xWaf3vmgc https://t.co/eFhQGutZhr

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