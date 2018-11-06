2018-11-06T01:59:09+03:00
Экономика

Правительство прорабатывает к 1 марта введение гибких акцизов на бензин

Размеры акцизов будут привязаны к цене нефти
Юлия ДИВЕЕВА
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Правительство хочет привязать акцизы на бензин к котировкам цен на нефтьПравительство хочет привязать акцизы на бензин к котировкам цен на нефтьФото: Евгения ГУСЕВА
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До первого марта 2019 года Федеральная антимонопольная служба и профильные министерства должны проработать возможность введения в России гибких акцизов на моторное топливо, привязанных к цене нефти. Такое решение было принято по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, которое состоялось 31 октября.

Отмечается, что таким образом правительство рассчитывает обеспечить ценовую стабильность внутреннего рынка в долгосрочной перспективе, передает ТАСС.

Сегодня в РФ действуют фиксированные ставки по акцизам на бензин. Козак в свою очередь сообщил, что правительство не будет вводитть госрегулирование рынка ГСМ, и постарается найти рыночный механизм регулирования.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на совещании нефтяников и правительства 31 октября было достигнуто соглашение по кторому цены на бензин и дизельное топливо до конца текущего года будут зафиксированы на уровне июня 2018 года.

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