При взрыве газа в жилом доме в ЕАО пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 03:06 2018-11-06T03:11:50+03:00

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В поселке Приамурский в Еврейской автономной области (ЕАО) 6 ноября произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Известно о пяти пострадавших, в их числе младенец. Данных о погибших нет.

Как рассказали сайту “КП” очевидцы событий, пострадали примерно шесть квартир пятиэтажки, более 120 человек были эвакуированы из здания. Причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Из пострадавших самое тяжелое состояние сейчас у двоих хозяев квартиры, где прогремел взрыв. Они находятся в реанимации. Еще один человек доставлен с места ЧП ожоговый центр Ребенок с матерью находятся в больнице после отравления угарным газом.

В поселке Приамурский ЕАО в жилом доме прогремел взрыв

На данный момент пожар ликвидирован, на месте работают спасатели МЧС. Во время взрыва рухнули перекрытия между первым и вторым этажами.

"Пожар полностью ликвидирован, все силы брошены на разбор завалов", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС РФ по ЕАО.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что днем 3 ноября в карельском поселке Шуя около 13:00 в частном доме по улице Полевая сдетонировал баллон с бытовым газом. Постройка моментально загорелась. Для ликвидации возгорания привлекались 17 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений Прионежского района и города Петрозаводск.