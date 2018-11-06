Депутата Рады задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро

6 Нояб. 05:30 2018-11-06T05:30:22+03:00

Андрей Лозовой утверждает, что купил валюту в обменном пункте в Киеве

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Депутата украинской Верховной рады Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги при попытке рассчитаться фальшивыми евро. Об этом сообщил глава Радикальной партии, куда входит арестованный нардеп, Олег Ляшко.

"По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которые он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми", - написал политик на своей странице в Facebook.

Ляшко уверен, что Лозовой оказался жертвой “валютных кидал”. При этом он уточнил, что евро его соратник покупал в одном из обменных пунктов в Киеве. Причем этот пункт уже исчез, а его владельца ищет полиция.

"Ну а чешская полиция, я надеюсь, немедленно освободит Лозового, который стал жертвой обмана валютных мошенников", - добавил депутат.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в Москве 28 сентября был задержан экс-министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной Рады Николай Рудьковский. Он обвиняется в "нападении на консульские учреждения, которые находятся под международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений".