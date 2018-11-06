Спецслужбы США не выявили взломов избирательной структуры перед выборами

6 Нояб. 05:58 2018-11-06T07:11:05+03:00

При этом власти страны уверены, что Россия продолжает попытки повлиять на мнение американцев

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Американские спецслужбы не выявили успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры США. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, министра юстиции Джеффа Сешнса, директора ФБР Кристофера Рея и главы Национальной разведки Дэниела Коутса.

"К настоящему времени мы не зафиксировали взломов избирательной инфраструктуры нашей страны, которые могли бы привести к предотвращению избирательного процесса, изменения подсчета голосов или к созданию помех этому процессу", - говорится в документе.

Однако главы ведомств выражает уверенность, что Россия и другие зарубежные страны все еще предпринимают попытки повлиять на мнение граждан Соединенных Штатов перед промежуточными выборами в Конгресс и местные органы самоуправления, передает ТАСС.

Власти США считают, что иностранные государства могут распространять ложную информацию в отношении политических процессов или кандидатов, а также распространять пропаганду в социальных сетях и применять другие тактики.

В заявлении подчёркивается, что Вашингтон не допустит вмешательства в свои выборы со стороны России, Китая, Ирана и других государств. Голосование на промежуточных выборах в Конгресс состоится в США во вторник, 6 ноября.