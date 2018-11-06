2018-11-06T07:11:05+03:00
Политика

Спецслужбы США не выявили взломов избирательной структуры перед выборами

При этом власти страны уверены, что Россия продолжает попытки повлиять на мнение американцев
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Указатель на пункт проведения досрочного голосования в СШАУказатель на пункт проведения досрочного голосования в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские спецслужбы не выявили успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры США. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, министра юстиции Джеффа Сешнса, директора ФБР Кристофера Рея и главы Национальной разведки Дэниела Коутса.

"К настоящему времени мы не зафиксировали взломов избирательной инфраструктуры нашей страны, которые могли бы привести к предотвращению избирательного процесса, изменения подсчета голосов или к созданию помех этому процессу", - говорится в документе.

Однако главы ведомств выражает уверенность, что Россия и другие зарубежные страны все еще предпринимают попытки повлиять на мнение граждан Соединенных Штатов перед промежуточными выборами в Конгресс и местные органы самоуправления, передает ТАСС.

Власти США считают, что иностранные государства могут распространять ложную информацию в отношении политических процессов или кандидатов, а также распространять пропаганду в социальных сетях и применять другие тактики.

В заявлении подчёркивается, что Вашингтон не допустит вмешательства в свои выборы со стороны России, Китая, Ирана и других государств. Голосование на промежуточных выборах в Конгресс состоится в США во вторник, 6 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночь на 11 ноября в Москве стала самой холодной за эту осень
Владимир Путин прибыл в Париж для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны
На Украине обвинили Путина и Меркель в срыве планов по вступлению страны в НАТО
Россияне предложили ввести минимальный размер алиментов
«Руки прочь от Москвы»: Киевляне высмеяли двусмысленные билборды в поддержку Порошенко
Умер Джон Роджерс – президент фестиваля Comic-Con
Число жертв природных пожаров в Калифорнии возросло до 25 человек
Премьер-министр Чехии предложил передать нуждающимся странам часть денег, расходуемых на оборону
С конца июля число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200
«Сильные ощущения»: Журналист Малькевич прокомментировал свое задержание агентами ФБР в аэропорту Вашингтона
Внук Черчилля жестко раскритиковал Трампа за отказ посетить американское мемориальное кладбище из-за плохой погоды
Макрон: ЕС не будет увеличивать оборонные расходы ради покупки американских вооружений