2018-11-06T07:35:35+03:00
Политика

Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российским истребителем

В Минобороны РФ сообщили, что Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к границам России самолета ВМС США и сопровождал его на безопасном расстоянии [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Ранее командованеи ВМС США заявило об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным моремРанее командованеи ВМС США заявило об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным моремФото: Михаил ФРОЛОВ
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Опубликовано видео перехвата российским истребителем Су-27 самолета-разведчика Военно-морских сил США EP-3E. В Минобороны РФ сообщили, что Су-27 был поднят на перехват приближавшегося к российским границам американского самолета и сопровождал его на безопасном расстоянии.

В военном ведомстве отметили, что неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря выявили дежурные средства контроля воздушного пространства. Американским самолет двигался в сторону российской территории, поднятый на перехват Су-27 приблизился к нему на безопасное расстояние, а затем сопровождал. После того, как EP-3 стал покидать границы России, истребитель вернулся на базу.

Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик у границ РФ.Иностранное воздушное судно было идентифицировано как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ВМС США сообщили о якобы небезопасном перехвате российским истребителем американского самолета. Было заявлено, что инцидент произошел 5 ноября над нейтральными водами Черного моря. По данным американской стороны, Су-27 пролетел на большой скорости вблизи от самолета EP-3. В Минобороны России опровергли это заявление, отметив, что сопровождение самолета США велось с соблюдением всех мер безопасности.

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