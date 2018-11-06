Группа Muse включила Москву в концертный тур 2019 года
Британская группа Muse приедет в Россию в рамках концертного тура в поддержку своего нового альбома Simulation Theory. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концертного агентства "Мельница".
Концерт состоится 15 июня 2019 года на стадионе “Лужники”. Muse пообещали привезти в Москву "сверхмощное звуковое и визуальное шоу, которое только можно представить".
О начале мировых гастролей музыканты сообщили в понедельник, 5 ноября. Они стартуют 22 февраля следующего года в США. Также концерты британцев состоятся в Чехии, Венгрии, Австрии, Великобритании, Латвии, Финляндии, Польше, Нидерландах, Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Португалии и Испании, передает ТАСС.
Релиз Simulation Theory запланирован на 9 ноября. Это восьмой студийный альбом группы. Предыдущий - Drones, увидел свет три года назад и стал “номер один" в 21 стране мира и принес группе статуэтку Grammy.