National Interest: Россия достигает серьезные успехи в противодействии "смертоносному" оружию США

6 Нояб. 08:22 2018-11-06T08:22:06+03:00

Для примера приводятся учения в Ленинградской области, где новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" отработали противодействие БПЛА

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Россия достигает серьезные успехи в противодействии вражеским беспилотным летательным аппаратам, на использование которых сейчас делают упор Соединенные Штаты, сообщает американский портал The National Interest.

Для примера приводятся учения в Ленинградской области, где новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" отработали противодействие беспилотникам. Портал отмечает, что российские войска давно используют средства радиоэлектронного подавления, а в октябре прошлого года был представлен первый комплекс наземного базирования, предназначенный, прежде всего, для выведения из строя вражеских беспилотников.

По данным СМИ, угрозу для американского флота БПЛА создают рост числа средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства военных российской армии. Так, по мнению авторов, в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс "Автобаза" для перехвата американского дрона RQ-170.