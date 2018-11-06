Facebook отказал Трампу в размещении предвыборного ролика о «караване мигрантов»

6 Нояб. 08:48 2018-11-06T16:07:12+03:00

Даже за деньги социальная сеть не стала размещать видео о людях, идущих к эжной границе США

Изменить размер текста: A A

Facebook отказалась размещать предвыборную рекламу Дональда Трампа о «караване мигрантов». Даже за деньги администрация социальной сети не стала публиковать ролик, на котором запечатлены тысячи людей, идущих к южной границе Соединенных Штатов.

Свой отказ в Facebook объяснили тем, что ролик нарушает правила размещения рекламы в соцсети, сообщает CNBC.

У пользователей остается возможность запостить ролик на Facebook.

- Но он не может получить платного распространения, — пояснили в компании.

Речь идет о видео, которое 3 ноября разместил в социальной сети Дональд Трамп-младший. В нем говорится о необходимости голосовать за Республиканскую партию. Один из аргументов – это обещание республиканцев не разрешать мигрантам въезжать в страну.

Многих возмутило, что в ролике снят нелегальный мигрант Луис Бракамонтес, который был осужден за убийство двух полицейских в США.

Ролик отказался публиковать не только Facebook. Телеканал CNN так же внес его в «черный список».

Сын президента отметил, что телеканалы «пускают в эфир только фейковые новости и не будут говорить о реальных угрозах, которые не устраивают их», пишет газета «Известия».

Дональд Трамп занимает непримиримую позицию по отношению к мигрантам. Из уст президента прозвучало заявление, где он назвал некоторые страны «грязными дырами». Речь шла про Африку и Гаити.