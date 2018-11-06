Facebook отказал Трампу в размещении предвыборного ролика о «караване мигрантов»
Facebook отказалась размещать предвыборную рекламу Дональда Трампа о «караване мигрантов». Даже за деньги администрация социальной сети не стала публиковать ролик, на котором запечатлены тысячи людей, идущих к южной границе Соединенных Штатов.
Свой отказ в Facebook объяснили тем, что ролик нарушает правила размещения рекламы в соцсети, сообщает CNBC.
У пользователей остается возможность запостить ролик на Facebook.
- Но он не может получить платного распространения, — пояснили в компании.
Речь идет о видео, которое 3 ноября разместил в социальной сети Дональд Трамп-младший. В нем говорится о необходимости голосовать за Республиканскую партию. Один из аргументов – это обещание республиканцев не разрешать мигрантам въезжать в страну.
Многих возмутило, что в ролике снят нелегальный мигрант Луис Бракамонтес, который был осужден за убийство двух полицейских в США.
Ролик отказался публиковать не только Facebook. Телеканал CNN так же внес его в «черный список».
Сын президента отметил, что телеканалы «пускают в эфир только фейковые новости и не будут говорить о реальных угрозах, которые не устраивают их», пишет газета «Известия».
Дональд Трамп занимает непримиримую позицию по отношению к мигрантам. Из уст президента прозвучало заявление, где он назвал некоторые страны «грязными дырами». Речь шла про Африку и Гаити.