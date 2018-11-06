Один на две тысячи: Число магазинов со спиртным сократят в два раза

6 Нояб. 10:28 2018-11-06T10:28:41+03:00

Экспертный совет при Правительстве предложил отказаться от части алкомаркетов. Норму будут рассчитывать исходя из площади регионов и численности жителей

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В России решили сократить число магазинов, торгующих спиртным. Причем сразу в 2,5 раза. Сейчас, по данным Росалкогольрегулирования, на сто тысяч населения приходится более 120 точек продаж спиртного. Экспертный совет при Правительстве предложил уменьшить этот показатель до 50 магазинов на 100 тысяч человек.

Объяснение у инициативы такое - все ради здоровья россиян. В рамках нацпроекта «Демография» даже разработали проект «Укрепление общественного здоровья», цель которого увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 80 лет (сейчас 72,7 года). Чтобы это сделать надо, чтобы наши люди меньше пили и курили. Самым действенным механизмом считают ограничение продаж.

- Этот негативный фактор в России гораздо выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритезация оправдана. Для сравнения, в Скандинавии на сто тысяч человек приходится всего 15 магазинов по продаже спиртного, - приводит газета «Известия» слова Члена Экспертного совета Дарьи Халтуриной.

В Минздраве уже прорабатывают такие ограничения. А вот в Минпромторге пока эту информацию не комментируют.

По словам главы Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, сейчас доля алкоголя составляет 10-20% выручки в магазине, и это очень существенный доход сравни с молочной продукцией и фруктами. А, зная, русских людей, они не пойдут за спиртным и закуской в разные магазины. К чему это приведет, большой вопрос.

При этом эксперты не отрицают: такие ограничения все-таки снижают потребление алкоголя.

Сайт kp.ru рассказывал, что Росалкогольрегулирование изобретает единую формулу для расчета минимальных цен на алкогольную продукцию. На основе этих данных Минфин пересчитает минимумы на водку, коньяк и шампанское. Кроме того, ведомство планирует установить минимальную стоимость для винной продукции.