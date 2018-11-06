6 Нояб. 11:15 2018-11-06T11:16:25+03:00

Иран и "пятерка" намерены разработать экономический план в связи с новыми санкциями США Фото: REUTERS

Представитель РФ уверен, что Трамп не поменяет свое решение о выходе из соглашения

Изменить размер текста: A A

Участники Совместной комиссии по рассмотрению хода реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе (Китай, Франция, Россия, Великобритания и Германия) и Иран могут рассмотреть план о разработке новых экономических положений ядерной сделки в связи с новыми санкциями США.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Ульянов рассказал, что о планах введения второй волны санкций США было известно давно. По его словам, комиссия намерена "обеспечить максимальное выполнение экономических положений СВПД в условиях расширенных американских санкций".

В настоящее время "пятерка" и Иран обсуждают дату очередной совместной комиссии, во время которой рассмотрят вопрос выполнения ядерной сделки после введения новых санкций США.

Ульянов также отметил, что президент США Дональд Трамп дал понять, что не намерен пересматривать решение о выходе из СВПД.

"Президент США [Дональд Трамп] вполне определенно говорил, что его решение окончательное и пересмотру не подлежит. Что касается следующей администрации США, то жизнь покажет: если СВПД будет продолжать функционировать, а это вполне вероятно, то новая администрация еще раз взглянет на эту проблематику и примет либо положительное, либо отрицательное решение, но прогнозировать что-либо затруднительно", - констатировал представитель РФ.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД.

Ранее Минфин США сообщил, что под американские санкции попали более 700 физических лиц и компаний из Ирана.