Виталий Милонов о свердловской чиновнице Ольге Глацких: Заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может

6 Нояб. 12:17 2018-11-06T12:17:42+03:00

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство «ничего не должно» молодежи.

Милонов сообщил, что в настоящее время Глацких находится в оплачиваемом отпуске, что усложняет ситуацию.

- Это все очень просто. Здесь нет места эмоциям. Чиновница, которая отвечает за молодежную политику, не сдала экзамен на профпригодность. Возможно, она отличный специалист в других областях, но заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может, потому что ее мировоззрение кардинально отличается от действующего духа российского законодательства, от послания президента, от федеральных законов, которые, наоборот, стараются, исходя из возможности, поддерживать тех родителей, у которых есть дети. И считает, что родители, воспитывающие детей, есть очень важные и очень нужные граждане нашей страны, - заявил депутат Госдумы.

Виталий Милонов считает заявления бывшей гимнастки недопустимыми. По его мнению, Глацких не должна заниматься вопросами по делам молодежи.

Напомним, ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с детьми и подростками в Кировграде, где обсуждалось создание площадок для молодежи, заявила о том, что «государство людям ничего не должно и рожать детей оно не просило». Сегодня чиновницу отстранили от должности - на время проведения служебной проверки.