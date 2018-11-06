2018-11-06T12:17:42+03:00
Общество

Виталий Милонов о свердловской чиновнице Ольге Глацких: Заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может

Депутат уверен, что бывшая гимнастка не может заниматься вопросами молодежи и семьи
Валерия ЛЫСЕНКОСакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments38
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что слова свердловской чиновницы не соответствуют духу российского законодательстваДепутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что слова свердловской чиновницы не соответствуют духу российского законодательстваФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство «ничего не должно» молодежи.

Милонов сообщил, что в настоящее время Глацких находится в оплачиваемом отпуске, что усложняет ситуацию.

- Это все очень просто. Здесь нет места эмоциям. Чиновница, которая отвечает за молодежную политику, не сдала экзамен на профпригодность. Возможно, она отличный специалист в других областях, но заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может, потому что ее мировоззрение кардинально отличается от действующего духа российского законодательства, от послания президента, от федеральных законов, которые, наоборот, стараются, исходя из возможности, поддерживать тех родителей, у которых есть дети. И считает, что родители, воспитывающие детей, есть очень важные и очень нужные граждане нашей страны, - заявил депутат Госдумы.

Виталий Милонов считает заявления бывшей гимнастки недопустимыми. По его мнению, Глацких не должна заниматься вопросами по делам молодежи.

Напомним, ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с детьми и подростками в Кировграде, где обсуждалось создание площадок для молодежи, заявила о том, что «государство людям ничего не должно и рожать детей оно не просило». Сегодня чиновницу отстранили от должности - на время проведения служебной проверки.

Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина смерти актрисы Юлии Волчковой
Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 300 тысяч долларов
Стоимость запуска ракеты «Союз-5» составит $60 млн
Лионель Месси вернулся в основной состав "Барселоны" впервые после перелома руки
Путин оценил идею создания общеевропейской армии
Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США
Путин почтил память русских военных, сражавшихся на полях Первой мировой войны во Франции
Украинский рок-музыкант провалился под сцену во время выступления в Луцке
В афганской провинции Газни боевики движения «Талибан»* совершили крупный теракт
МИД РФ выразил озабоченность в связи с задержанием журналиста Малькевича в США
Названы лучшие города для шопинга в России
Полиция проверяет Киевский и Белорусский вокзалы Москвы из-за угрозы взрыва