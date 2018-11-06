2018-11-06T12:29:11+03:00
Происшествия

Девять человек пропали без вести после обрушения домов в Марселе

Спасатели разбирают завалы на месте ЧП
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Французская полиция обратилась к горожанам и гостям города с просьбой обходить место ЧПФранцузская полиция обратилась к горожанам и гостям города с просьбой обходить место ЧПФото: Twitter.com
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В Марселе после обрушения двух жилых домов пропавшими без вести числятся девять человек. ЧП произошло утром накануне, 5 ноября.

Как сообщили местные СМИ, речь идет о домах 63 и 65 по улице d’Aubagne — здания имели общую стену. Примечательно, что жители этих строений были расселены в новые дома, однако власти предполагают, что несколько человек могли своевольно заселиться в опустевшие квартиры. В настоящее время спасатели разбирают завалы и разыскивают пропавших без вести людей.

Примечательно, что официальных данных о погибших пока не поступало, передает сайт телеканала «Звезда».

Известно, что в результате инцидента травмы получили два прохожих, которые в момент обрушения проходили по тротуару рядом с аварийными конструкциями. После осмотра медиков их отпустили домой — французы получили незначительные ранения.

Французская полиция обратилась к горожанам и гостям города с просьбой обходить место ЧП до тех пор, пока завалы не будут разобраны, передает телеканал «360».

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