2018-11-06T12:36:57+03:00
Общество

Мединский: "Хантер Киллер" получит прокатное удостоверение

Боевик должен был выйти в кинотеатрах 1 ноября
Сакина НУРИЕВА
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Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что что фильм "Хантер Киллер" получит прокатное удостоверение.Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что что фильм "Хантер Киллер" получит прокатное удостоверение.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Фильм американского режиссера Донована Марша "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером в главной роли получит прокатное удостоверение.

Об этом сообщил ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе поездки в Севастополь.

"Фильм "Хантер Киллер" получит прокатное удостоверение", - заявил Мединский.

Боевик должен был стартовать в российском прокате 1 ноября, но компания-прокатчик Megogo Distribution вовремя не предоставила качественную копию фильма в Госфильмофонд.

Картина режиссера Донована Марша рассказывает об экипаже американской субмарины, которая пытается спасти мир от Третьей мировой войны. По сюжету фильма военнослужащие США спасают российского президента от рук мятежников, устроивших государственный переворот.

Дату старта фильма в кинотеатрах министр не сообщил.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Минкультуры не выдало удостоверение фильму "Хантер Киллер".

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