2018-11-06T12:49:40+03:00
Наука

Ученые предположили инопланетное происхождение межзвездного астероида

Оумуамуа своими формой и пропорциями напоминает световой зонд
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые предположили инопланетное происхождение межзвездного астероидаУченые предположили инопланетное происхождение межзвездного астероидаФото: EAST NEWS
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Межзвездный астероид Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии. С таким предположением выступили ученые Шмуэль Бяли и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Свое заявление они обосновали схожестью космического тела со световым зондом.

Астрофизики отмечают, что после того, как астероид вышел за пределы Солнечной системы, его движение, вопреки ожиданиям специалистов, лишь ускорилось, вместо того, чтобы замедлиться. Вместе с тем исследователи отвергли версию о том, что такое явление могло произойти из-за выброса газа изнутри космического тела, поскольку это присуще исключительно кометам, а Оумуамуа не относится к этой категории, передает сайт «Свободная пресса».

Кроме того ученые отмечают форму астероида — она является идеальной, чтобы выдержать столкновение с космической пылью.

Добавим, что Оумуамуа стал первым астероидом, который пролетел через всю Солнечную систему. Ученые обнаружили его в 2017 году на чрезвычайно высокой гиперболической орбите. Уже тогда Стивин Хокинг и другие исследователи не исключали возможности инопланетного происхождения объекта, пишет сайт argumenti.ru.

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