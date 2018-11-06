2018-11-06T13:07:39+03:00
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссии может потребоваться новое оружие в случае активности НАТО

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Белоруссии могут потребоваться новые вооружения, включая ракетные, в случае активности НАТО или размещения американской базы в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Польша предложила Соединенным Штатам открыть на своей территории американскую бронетанковую дивизию, потратив на это около 1,5-2 миллиардов долларов. Лукашенко тогда призвал министра иностранных дел Польши не открывать "лишние базы", так как Минск и Москва в таком случае будут отвечать.

"Если НАТО будет продолжать таким образом нас запугивать — типа размещение базы, "Форт Трамп" в Польше, или еще какие-то подвижки — нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное", — сказал Лукашенко на встрече с американскими аналитиками в Минске во вторник, 6 ноября.

Он отметил, что по вопросу обеспечения своей безопасности Белоруссия работает, в том числе, самостоятельно. "Мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", — подчеркнул белорусский лидер.

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