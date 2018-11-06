2018-11-06T13:16:27+03:00
В мире

Дикий лебедь затосковал по своему спасителю и вернулся к нему домой

На протяжении семи недель Роб и Сидни спали в обнимку [видео]
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пока лебедь жил у британца дома, он успел подружиться с чихуахуа Софи.Пока лебедь жил у британца дома, он успел подружиться с чихуахуа Софи.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В британском городе Сент-Айвс (графство Кембриджшир) лебедь не смог приспособиться к дикой природе после того, как его приручил местный житель.

В июне текущего года 39-летний работник местной гавани Роб Адамсон обнаружил раненного лебеденка среди травы. Мать оставила оставила новорожденного птенца, после чего на него напало и ранило в шею животное. Лебеденку был всего день от роду. Мужчина забрал его к себе домой и ухаживал за ним течение семи недель, кормил специальной едой и дал ему новое имя Сидни.

Кроме того, они все время проводили вместе. Британец брал лебедя с собой на лодку во время торговых поездок, они даже спали в одной постели. За это время Сидни успел подружиться с чихуахуа Софи.

Лебедь Сидни в детстве.

После того, как лебедь выздоровел, Адамсон вернул его в естественную среду. Но птенец не смог привыкнуть к новым условиям. Об этом сообщило издание Metro.

В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), сообщили, что Сидни затосковал по своему бывшему хозяину.

Дикий лебедь настолько привык к своему спасителю, что вернулся к нему домой.

Члены организации попросили Адамсона забрать птицу обратно.

«Это стало замечательным концом нашей с ним истории», — отметил британец.

Ранее kp.ru писал, что Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста
В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
Патрушев рассказал об изменениях в отношениях России и США
В Киеве рассказали о «быстрой и решительной» декоммунизации Крыма
На Украине за взрывы на арсеналах наказали более 20 генералов
Жители Калифорнии делятся в сети видео самого разрушительного пожара в истории штата
Фанат "Игры престолов" получил пожизненное заключение за убийство соседа мечом
Путин выступил против ограничения информации в интернете
Путин и Нетаньяху пообщались в Париже
Путин заявил, что ему удалось переговорить с Трампом в Париже
Песков назвал возможные последствия новых санкций США против России
Стала известна причина смерти актрисы Юлии Волчковой
Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 300 тысяч долларов
Стоимость запуска ракеты «Союз-5» составит $60 млн
Лионель Месси вернулся в основной состав "Барселоны" впервые после перелома руки
Путин оценил идею создания общеевропейской армии
Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США
Путин почтил память русских военных, сражавшихся на полях Первой мировой войны во Франции
Украинский рок-музыкант провалился под сцену во время выступления в Луцке
В афганской провинции Газни боевики движения «Талибан»* совершили крупный теракт
МИД РФ выразил озабоченность в связи с задержанием журналиста Малькевича в США
Названы лучшие города для шопинга в России
Полиция проверяет Киевский и Белорусский вокзалы Москвы из-за угрозы взрыва