Дикий лебедь затосковал по своему спасителю и вернулся к нему домой
В британском городе Сент-Айвс (графство Кембриджшир) лебедь не смог приспособиться к дикой природе после того, как его приручил местный житель.
В июне текущего года 39-летний работник местной гавани Роб Адамсон обнаружил раненного лебеденка среди травы. Мать оставила оставила новорожденного птенца, после чего на него напало и ранило в шею животное. Лебеденку был всего день от роду. Мужчина забрал его к себе домой и ухаживал за ним течение семи недель, кормил специальной едой и дал ему новое имя Сидни.
Кроме того, они все время проводили вместе. Британец брал лебедя с собой на лодку во время торговых поездок, они даже спали в одной постели. За это время Сидни успел подружиться с чихуахуа Софи.
Лебедь Сидни в детстве.
После того, как лебедь выздоровел, Адамсон вернул его в естественную среду. Но птенец не смог привыкнуть к новым условиям. Об этом сообщило издание Metro.
В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), сообщили, что Сидни затосковал по своему бывшему хозяину.
Дикий лебедь настолько привык к своему спасителю, что вернулся к нему домой.
Члены организации попросили Адамсона забрать птицу обратно.
«Это стало замечательным концом нашей с ним истории», — отметил британец.
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