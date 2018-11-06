Дикий лебедь затосковал по своему спасителю и вернулся к нему домой

6 Нояб. 13:16 2018-11-06T13:16:27+03:00

Пока лебедь жил у британца дома, он успел подружиться с чихуахуа Софи. Фото: скрин с видео

На протяжении семи недель Роб и Сидни спали в обнимку [видео]

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В британском городе Сент-Айвс (графство Кембриджшир) лебедь не смог приспособиться к дикой природе после того, как его приручил местный житель.

В июне текущего года 39-летний работник местной гавани Роб Адамсон обнаружил раненного лебеденка среди травы. Мать оставила оставила новорожденного птенца, после чего на него напало и ранило в шею животное. Лебеденку был всего день от роду. Мужчина забрал его к себе домой и ухаживал за ним течение семи недель, кормил специальной едой и дал ему новое имя Сидни.

Кроме того, они все время проводили вместе. Британец брал лебедя с собой на лодку во время торговых поездок, они даже спали в одной постели. За это время Сидни успел подружиться с чихуахуа Софи.

Лебедь Сидни в детстве.

После того, как лебедь выздоровел, Адамсон вернул его в естественную среду. Но птенец не смог привыкнуть к новым условиям. Об этом сообщило издание Metro.

В Королевском обществе защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), сообщили, что Сидни затосковал по своему бывшему хозяину.

Дикий лебедь настолько привык к своему спасителю, что вернулся к нему домой.

Члены организации попросили Адамсона забрать птицу обратно.

«Это стало замечательным концом нашей с ним истории», — отметил британец.

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