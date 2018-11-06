"Братик", "хайпанем" и "побазарим": самые частые слова у русских рэперов

6 Нояб. 13:53 2018-11-06T13:53:42+03:00

Во время батла Оксимирон (слева) сверлил Гнойного взглядом, а тот и бровью не повел. Фото: YouTube

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«Я твой пылесос, ты мой кофейник, у нас самый сексуальный понедельник», - иронизируют слушатели русского рэпа, обобщая творчество нынешних музыкантов.

Ну, от части, они и правы. В последнее время наши рэперы не блещут искрометными текстами.

«Яндекс» проанализировал слова-приметы, которые наиболее часто употребляют эти рифмоплеты (по текстам песен, которые входят в топ-250 сервиса) и составили общий для всех список. И если 20 лет назад от рэперов часто можно было услышать «сынок», «уличный», «слог» и «проникать», то сегодня вошли в моду такие словечки, как «движ», «блант» «хайп» и«залетать».

А знаете, какой глагол оказался самым популярным? Слово - «базарить». Своих персонажей они называют не иначе, как «братик» и «рэпер». Из братьев наших меньших предпочитают «заек» и «псину». С прилагательными, наречиями и междометиями еще сложнее: в основном они нецензурные.

Хотя у каждого исполнителя есть свои любимые слова и фишки. Например, у Басты это «пуэр» и «Ростов», у Тимати - «статус», «чикса» «бизнесмен» и «танцевать», у Гуфа — «нормально» и «планчик», а у Слава КПСС (если выкинуть весь мат) остаются «хайп», «Россия» и «бытие», сообщает телеканал "360".