2018-11-06T14:11:04+03:00
Экономика

Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудников

Каждый третий опрошенный признался, что жертвует сном из-за подработки или учебы
Ася РОМАНЧУК
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Работодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудниковРаботодатели теряют 2 трлн рублей в год из-за недосыпающих сотрудниковФото: Олег ЗОЛОТО
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Кризис и режим жесткой экономии в компаниях привел к тому, что россияне стали больше работать и меньше отдыхать. Многие даже жертвуют сном из-за сверхурочной работы или учебы. Каждый третий из опрошенных (32%) заявил, что недосыпает минимум пять дней в неделю. Такие данные исследования опубликовали исследователи аналитического центра НАФИ.

Эксперты приводят нерадостные цифры: среднестатистический рабочий в России не высыпается 3,8 дня в неделю. Причины называют следующие: 39% не досыпают из-за вороха работы, 26% - из-за того, что смотрят телевизор или играют в компьютерные игры, 18% - не могут заснуть из-за проблем со здоровьем, 12% - мешают маленькие дети, 9% - из-за некомфортных условий для сна, и столько же предпочитают сну развлечение в барах и ночных клубах.

И сказывается недосып не только на личном самочувствии, но и на производительности труда. По подсчетам аналитиков НАФИ, сумма переплат сонным работникам составляет 174 миллиарда рублей в месяц — более 2 триллионов в год.

- За последние 3-4 года россияне стали работать больше на 18%. Речь идет о сверхурочной работе или подработках, которые вынуждены брать люли, - приводит свою статистику газете «Известия» начальник отдела исследований отраслей социальной сферы РАНХиГС Елена Авраамова.

Во всем мире большие компании постепенно переходят на гибкий график работы, удобный для сотрудников. В России частные фирмы потихоньку тоже следуют этой тенденции. В основном это компании, работающие в сферах услуг, СМИ, небольшие предприниматели и стартапы. Хотя аналитики советуют задуматься над этим и нашим министерствам труда и соцзащиты.

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