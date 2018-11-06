2018-11-06T14:12:31+03:00
Политика

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке

По его словам, решение было принято на фоне обвинений в недобросовестном расследовании убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк
Екатерина БОЛГОВА
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Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 6 ноября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке. По его словам, решение было принято на фоне обвинений в ненадлежащем расследовании убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, в воскресенье, 4 ноября, в больнице умерла советница херсонского градоначальника Екатерина Гандзюк. 31 июля ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", — сказал Луценко, выступая в парламенте.

Он отметил, что просит рассмотреть вопрос своей отставки на этой неделе, передает телеканал «Прямой».

Юрия Луценко занимает должность генерального прокурора Украины с 12 мая 2016 года. Ранее был народным депутатом, министром внутренних дел страны.

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