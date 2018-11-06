Путин заявил, что контракты России на поставку военной техники не направлены против других стран

6 Нояб. 14:36 2018-11-06T14:36:38+03:00

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контракты России в сфере ВТС не направлены против третьих стран Фото: REUTERS

Президент отметил, что РФ поставляет вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности

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Во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами президент РФ Владимир Путин заявил, что двусторонние соглашения России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) не угрожают третьим странам, их интересам и безопасности.

"Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", — приводятся слова президента на сайте Кремля.

"Россия дорожит репутацией добросовестного и ответственного участника ВТС. Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере", - заявил Путин.

Ранее Kp.ru сообщал, что Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.