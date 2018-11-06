В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что российская база на территории республики не нужна.
«Я оставлю без комментариев эту фразу», - заявил Песков журналистам, отметив, что не знает в каком контексте прозвучали слова президента Белоруссии и не хотел бы «гадать на кофейной гуще».
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Минск плотно взаимодействуют в рамках экономических и оборонительных объединений: ОДКБ, ЕАЭС и других.
«Поэтому, Белоруссия - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия», - заключил Песков.
Ранее Лукашенко в ходе встречи с группой американских аналитиков в Минске заявил, что считает проблему возможного размещения российской военной базы на территории Белоруссии надуманной, так как вооруженные силы республики самостоятельно выполняют функции в рамках совместного оборонительного плана с Россией.
Лукашенко напомнил, что Минск находится в военно-политическом союзе с Москвой, а значит наличие или отсутствие российской военной базы в Белоруссии ничего не меняет. В то же время белорусский лидер допустил, что в случае дальнейшего развития бурной активности НАТО в регионе республике понадобятся дополнительные вооружения, в первую очередь ракетные.