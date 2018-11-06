В Кремле не комментируют слова Лукашенко о российской военной базе в Белоруссии

6 Нояб. 14:38 2018-11-06T14:38:58+03:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Минск – теснейший партнер Москвы в сфере экономики и безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что российская база на территории республики не нужна.

«Я оставлю без комментариев эту фразу», - заявил Песков журналистам, отметив, что не знает в каком контексте прозвучали слова президента Белоруссии и не хотел бы «гадать на кофейной гуще».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Минск плотно взаимодействуют в рамках экономических и оборонительных объединений: ОДКБ, ЕАЭС и других.

«Поэтому, Белоруссия - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия», - заключил Песков.

Ранее Лукашенко в ходе встречи с группой американских аналитиков в Минске заявил, что считает проблему возможного размещения российской военной базы на территории Белоруссии надуманной, так как вооруженные силы республики самостоятельно выполняют функции в рамках совместного оборонительного плана с Россией.

Лукашенко напомнил, что Минск находится в военно-политическом союзе с Москвой, а значит наличие или отсутствие российской военной базы в Белоруссии ничего не меняет. В то же время белорусский лидер допустил, что в случае дальнейшего развития бурной активности НАТО в регионе республике понадобятся дополнительные вооружения, в первую очередь ракетные.