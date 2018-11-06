Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
Американский бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret назвал имя модели, которая продемонстрирует новый бюстгальтер стоимостью один миллион долларов под названием Dream Angels Fantasy Bra. Счастливицей стала 29-летняя шведская модель Эльза Хоск. В четверг, 8 ноября, она примет участие в ежегодном показе бренда в Нью-Йорке.
В интернете появились первые фото модели в бюстгальтера. Он полностью украшен 2100 кристаллами Swarovski. Бюстгальтер выглядит почти невесомым и очень хрупким. Его стоимость оценивают в один миллион долларов. На изготовление бюстгальтера мастерам потребовалось больше месяца.
- Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела. Он крутой, очень простой, современный и такой сияющий. Если бы я сама разрабатывала его дизайн, я бы сделала его именно таким, - восхитилась Эльза Хоск.
Впервые бренд Victoria’s Secret представил эксклюзивный бюстгальтер в 1996 году. Тогда его стоимость была еще внушительнее: три миллиона долларов! Уже в течение 22 лет компания ежегодно представляет новый топ, а для его демонстрации выбирается «ангел» Victoria’s Secret из десятков претенденток, сообщает издание People.