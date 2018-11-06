6 Нояб. 15:15 2018-11-06T15:15:09+03:00

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Американский бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret назвал имя модели, которая продемонстрирует новый бюстгальтер стоимостью один миллион долларов под названием Dream Angels Fantasy Bra. Счастливицей стала 29-летняя шведская модель Эльза Хоск. В четверг, 8 ноября, она примет участие в ежегодном показе бренда в Нью-Йорке.

В интернете появились первые фото модели в бюстгальтера. Он полностью украшен 2100 кристаллами Swarovski. Бюстгальтер выглядит почти невесомым и очень хрупким. Его стоимость оценивают в один миллион долларов. На изготовление бюстгальтера мастерам потребовалось больше месяца.

hoskelsa Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов

- Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела. Он крутой, очень простой, современный и такой сияющий. Если бы я сама разрабатывала его дизайн, я бы сделала его именно таким, - восхитилась Эльза Хоск.

hoskelsa "Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела," - призналась модель

Впервые бренд Victoria’s Secret представил эксклюзивный бюстгальтер в 1996 году. Тогда его стоимость была еще внушительнее: три миллиона долларов! Уже в течение 22 лет компания ежегодно представляет новый топ, а для его демонстрации выбирается «ангел» Victoria’s Secret из десятков претенденток, сообщает издание People.