2018-11-06T15:15:09+03:00
Звезды

Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов

Эксклюзивный топ Victoria’s Secret украшен 2100 кристаллами Swarovski [фото, видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Модель Эльза Хоск показала бюстгальтер за миллион долларов от бренда Victoria’s SecretМодель Эльза Хоск показала бюстгальтер за миллион долларов от бренда Victoria’s SecretФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский бренд женского нижнего белья Victoria’s Secret назвал имя модели, которая продемонстрирует новый бюстгальтер стоимостью один миллион долларов под названием Dream Angels Fantasy Bra. Счастливицей стала 29-летняя шведская модель Эльза Хоск. В четверг, 8 ноября, она примет участие в ежегодном показе бренда в Нью-Йорке.

В интернете появились первые фото модели в бюстгальтера. Он полностью украшен 2100 кристаллами Swarovski. Бюстгальтер выглядит почти невесомым и очень хрупким. Его стоимость оценивают в один миллион долларов. На изготовление бюстгальтера мастерам потребовалось больше месяца.

hoskelsahoskelsa
Модель показала бюстгальтер из кристаллов за миллион долларов
168062 отметок «Нравится»1593 комментариевInstagram

- Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела. Он крутой, очень простой, современный и такой сияющий. Если бы я сама разрабатывала его дизайн, я бы сделала его именно таким, - восхитилась Эльза Хоск.

hoskelsahoskelsa
"Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела," - призналась модель
429430 отметок «Нравится»7224 комментариевInstagram

Впервые бренд Victoria’s Secret представил эксклюзивный бюстгальтер в 1996 году. Тогда его стоимость была еще внушительнее: три миллиона долларов! Уже в течение 22 лет компания ежегодно представляет новый топ, а для его демонстрации выбирается «ангел» Victoria’s Secret из десятков претенденток, сообщает издание People.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилоты “Формулы-1” устроили потасовку после финиша на Гран-при в Бразилии
О российском шпионе Австрии сообщили британские спецслужбы
Гитариста и основателя Aerosmith увезли в больницу прямо со сцены
Роскосмос завершит использование ракеты «Союз-ФГ» к концу 2019 года
В Варшаве 200 тыс. человек вышли на марш в честь независимости Польши
Премьер Финляндии допустил причастность России к сбоям в работе GPS
В Румынии пьяный водитель на угнанной машине протаранил толпу возле ТЦ
Песков: Договоренности о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет
В России в 2018 году снизилось производство водки и вина
Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с Трампом
В Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановку: пострадали 20 человек
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс
Рогозин предложил проверять систему спасения космонавтов на ее разработчиках
Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста
В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
Патрушев рассказал об изменениях в отношениях России и США