2018-11-06T14:58:59+03:00
В мире

«Не хотим жить в империалистическом мире»: Эрдоган раскритиковал антииранские санкции США

По мнению турецкого лидера, политическое и экономическое давление Вашингтона на Тегеран разрушает баланс на международной арене
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
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Анкара не будет соблюдать антииранские санкции США и считает введенные в отношении Тегерана ограничения «неправильным» шагом. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган после выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

«Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире», - подчеркнул Эрдоган.

Президент напомнил, что Турция импортирует из исламской республики до 10 млрд кубометров природного газа, и намерена продолжать закупать топливо в Иране в дальнейшем.

Напомним, в ночь на 5 ноября вступил в силу второй пакет американских ограничений против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

Американские санкции установлены не только против иранских компаний, но грозят и их зарубежным партнерам, которые продолжат вести дела с исламской республикой. Однако в ограничениях сделан ряд временных исключений для некоторых стран, в том числе и Турции.

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