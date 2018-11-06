2018-11-06T15:28:38+03:00
В мире

На Украине отпустили боевика ИГ*, об экстрадиции которого ранее просил Таджикистан

В сотрудничестве с запрещенной организацией обвиняются 14 членов семьи Халимовых
Сакина НУРИЕВА
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На Украине отпустили боевика ИГ, об экстрадиции которого ранее просил ТаджикистанНа Украине отпустили боевика ИГ, об экстрадиции которого ранее просил ТаджикистанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине отпустили члена террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещенная в РФ организация) Муродали Халимова, об экстрадиции которого просили ранее власти Таджикистана.

Боевик по кличке "Босс" был задержан в 2016 году в Киеве по запросу Интерпола сразу по прилету из Турции.

ОБ этом сообщили РИА Новости в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) республики.

В Таджикистане Муродали Халимов обвиняется в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном в стране религиозно-экстремистском течении. Генпрокуратура страны несколько раз направляла запрос об экстрадиции боевика.

Кроме того, Душанбе предоставлял Киеву документы, которые подтверждали участие Халимова в боевых в Сирии на стороне ИГ и вербовке им граждан в ряды "Исламского государства".

Преступник оказался на сирийской территории в 2014 году вместе с женой и тремя детьми. С ним в Сирию также прибыли его 34-летний брат Махмадсаид с женой и детьми, сестра с мужем и 66-летняя мать Халимовых. В сотрудничестве с запрещенной организацией обвиняются и 14 членов семьи Халимовых.

Тем не менее, украинские власти отказались выдавать гражданина Таджикистана и отпустили его. Боевик покинул контролируемую Киевом территорию.

По информации спецслужб. в 2014 году Халимов перебрался в Сирию вместе с женой и тремя детьми. Вместе с ним выехала и семья его брата, 34-летнего Махмадсаида: жена, дети, а также сестра с мужем и 66-летняя мать Халимовых. В сотрудничестве с ИГ* обвиняются и 14 членов семьи Халимовых.

Ранее kp.ru сообщал, что в Татарстане ФСБ России задержали 18 членов законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство".

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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