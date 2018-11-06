В Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за борщевик
Подмосковные власти начали наказывать за борщевик на участках. Первой под санкции попала компания "Юниор", она обязана выплатить 400 тысяч рублей штрафа.
Представители Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили на территории компании площадью в семь гектаров обнаружили зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сообщил ТАСС.
Отметим, что борщевик Сосновского имеет ядовитый состав, при контакте с кожей он вызывает ожоги, а при контакте с глазами — слепоту. 1 ноября в Московской области вступил закон об административной ответственности за выращивание борщевика.
Нарушение требований по уничтожению борщевика Сосновского предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей для обычных людей, от 20 тысяч до 50 тысяч — для должностных лиц, от 150 тысяч до миллиона — для организаций.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком.