2018-11-06T15:53:48+03:00
Общество

В Подмосковье оштрафовали на 400 тысяч рублей за борщевик

За нарушение требований по уничтожению ядовитого растения грозит до миллиона рублей санкций
Сакина НУРИЕВА
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Подмосковные власти начали наказывать за борщевик на участках. Первой под санкции попала компания "Юниор", она обязана выплатить 400 тысяч рублей штрафа.

Представители Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили на территории компании площадью в семь гектаров обнаружили зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сообщил ТАСС.

Отметим, что борщевик Сосновского имеет ядовитый состав, при контакте с кожей он вызывает ожоги, а при контакте с глазами — слепоту. 1 ноября в Московской области вступил закон об административной ответственности за выращивание борщевика.

Нарушение требований по уничтожению борщевика Сосновского предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей для обычных людей, от 20 тысяч до 50 тысяч — для должностных лиц, от 150 тысяч до миллиона — для организаций.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком.

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