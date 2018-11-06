НАТО будет продолжать финансировать армию Афганистана до 2024 года

6 Нояб. 16:02 2018-11-06T16:02:26+03:00

США будет продолжать финансировать армию Афганистана до 2024 года Фото: REUTERS

На военные расходы ежегодно будет выделяться четыре миллиарда долларов

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Во вторник, 6 ноября, в Кабуле прошла пресс-конференция с участием президента Афганистана Ашраф Гани и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Последний заявил, что НАТО продолжит финансировать армию Афганистана до 2024 года.

- НАТО подтвердила продолжение финансирования афганской армии как минимум до 2024 года,- поблагодарил Столтенберга Ашраф Гани.

Президент Афганистана также подчеркнул, что безопасность его страны связана с безопасностью государств НАТО. Гани поблагодарил альянс за обеспечение полной безопасности выборов в Афганистане.

- Поддержка со стороны НАТО Афганистана будет продолжаться. Сейчас 16 тысяч человек из 39 государств обучают и тренируют афганские силы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка", - комментирует генсек НАТО.

В июле этого года на саммите глав государств в Брюсселе приняли решение продлить мандат миссии «Решительная поддержка» и иностранное финансирование афганской армии и сил безопасности до 2020 года и далее, при необходимости, сообщает издание "ТАСС".

Ежегодно до 2024 года четыре миллиарда долларов будет выделяться на финансирование армии Афганистана. Около одного миллиарда выделят страны НАТО и три миллиарда долларов - США.