2018-11-06T15:54:09+03:00
В мире

Во Франции задержали шесть человек, готовивших нападение на Макрона

По данным СМИ, покушение на президента Франции планировали сторонники радикальных взглядов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Во вторник, 6 ноября, во Франции задержали шесть человек, которые готовили нападение на президента страны Эмманюэля Макрона. Как сообщил телеканал BFMTV, операцию провели представители Главного управления внутренней безопасности Франции.

Отмечается, что покушение на президента Франции планировали сторонники радикальных взглядов. Задержания прошли во французских департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

В настоящее время в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки начато предварительное расследование прокуратурой Парижа.

Напомним, ранее стало известно, что в Париже состоятся переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча состоится «на ногах» из-за формата мероприятия. По данным СМИ, формат был изменен по просьбе Макрона, который беспокоился, что все внимание будет переключено на встречу Москвы и Вашингтона.

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