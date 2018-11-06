2018-11-06T16:34:39+03:00
Общество

Госдума одобрила закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Поправки в КоАП предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей
Алена Басавина
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Вовлечение детей в несанкционированные митинги обернется штрафом в 50 тысяч рублейВовлечение детей в несанкционированные митинги обернется штрафом в 50 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации и пикетирования.

В тексте поправок указано, что административный штраф за вовлечение для граждан составит 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Также для граждан предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест до 15 суток. При этом, повторное совершение административного правонарушения повлечет повышенную административную ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ создан в целях недопущения причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних.

По словам одного из соавторов закона члена Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Ревенко, поправки не позволят политикам использовать детей в своих целях.

"Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам", — сказал парламентарий.

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