2018-11-06T16:05:56+03:00
Общество

Израильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца света

Вестником данных события стала змея, которая забралась на Стену Плача
Ася РОМАНЧУК
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Израильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца светаИзраильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца светаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители Израиля говорят в втором пришествии – сделать такой вывод позволила змея, которая забралась на Стену Плача.

В Иерусалиме заметили рептилию, которая охотилась за голубями в священном месте.

На место сразу же вызвали специалиста по отлову змей, а уже когда рептилия была поймана, вспомнили о пророчестве. Предсказание гласит, что одним из признаков грядущего второго пришествия Мессии является наступление времен, когда "на священной стене голуби не смогут быть в безопасности". Птицы боятся змею, она представляет для них угрозу, а значит о безопасности говорить нельзя.

Из этого вытекает еще одно пророчество, которое указывает на последующий конец света.

Кстати, это не первый аналогичный случай. Ранее в Израиле символами апокалипсиса становились красная корова и рыба, которая появилась в мертвом море, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru не раз сообщал об ученых и экспертах, которые периодически предсказывают конец света.

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