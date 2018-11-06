Израильтяне усмотрели признак второго пришествия и последующего конца света

6 Нояб. 16:05 2018-11-06T16:05:56+03:00

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Жители Израиля говорят в втором пришествии – сделать такой вывод позволила змея, которая забралась на Стену Плача.

В Иерусалиме заметили рептилию, которая охотилась за голубями в священном месте.

На место сразу же вызвали специалиста по отлову змей, а уже когда рептилия была поймана, вспомнили о пророчестве. Предсказание гласит, что одним из признаков грядущего второго пришествия Мессии является наступление времен, когда "на священной стене голуби не смогут быть в безопасности". Птицы боятся змею, она представляет для них угрозу, а значит о безопасности говорить нельзя.

Из этого вытекает еще одно пророчество, которое указывает на последующий конец света.

Кстати, это не первый аналогичный случай. Ранее в Израиле символами апокалипсиса становились красная корова и рыба, которая появилась в мертвом море, сообщает сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru не раз сообщал об ученых и экспертах, которые периодически предсказывают конец света.