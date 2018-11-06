Минфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов

6 Нояб. 16:08 2018-11-06T16:08:31+03:00

Речь идет о закупке валюты в период с 8 ноября по 6 декабря

Изменить размер текста: A A

С 8 ноября по 6 декабря 2018 года министерство финансов России направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года", - говорится в материалах на сайте ведомства.

Отмечается, что ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 25,0 млрд рублей. Минфин ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в ноябре составят 513,8 млрд рублей.

Напомним, в конце августа этого года Банк России объявил о приостановке закупки валюты из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США.Вместо операций на внутреннем рынке валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале прошлого года для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от цен на нефть.