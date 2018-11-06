2018-11-06T16:08:31+03:00
Экономика

Минфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов

Речь идет о закупке валюты в период с 8 ноября по 6 декабря
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Минфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей доходов от нефтиМинфин направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей доходов от нефтиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С 8 ноября по 6 декабря 2018 года министерство финансов России направит на закупку валюты 525,8 млрд рублей нефтегазовых доходов.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года", - говорится в материалах на сайте ведомства.

Отмечается, что ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 25,0 млрд рублей. Минфин ожидает, что дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в ноябре составят 513,8 млрд рублей.

Напомним, в конце августа этого года Банк России объявил о приостановке закупки валюты из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США.Вместо операций на внутреннем рынке валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале прошлого года для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от цен на нефть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй: Лондон готов к “другим отношениям” с Россией
На Украине обеспокоены зависимостью страны от российского топлива
Путин назвал хорошим общение с Трампом в Париже
Alibaba установила мировой рекорд продаж за один день
Нетаньяху прерывает визит в Париж из-за ситуации в Газе
Пилоты “Формулы-1” устроили потасовку после финиша на Гран-при в Бразилии
О "русском шпионе" Австрии сообщили британские спецслужбы
Гитариста и основателя Aerosmith увезли в больницу прямо со сцены
Роскосмос завершит использование ракеты «Союз-ФГ» к концу 2019 года
В Варшаве 200 тыс. человек вышли на марш в честь независимости Польши
Премьер Финляндии допустил причастность России к сбоям в работе GPS
В Румынии пьяный водитель на угнанной машине протаранил толпу возле ТЦ
Песков: Договоренности о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет
В России в 2018 году снизилось производство водки и вина
Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с Трампом
В Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановку: пострадали 20 человек
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс
Рогозин предложил проверять систему спасения космонавтов на ее разработчиках
Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста
В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
Патрушев рассказал об изменениях в отношениях России и США