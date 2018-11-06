Китай построит стелс-бомбардировщик и дрон-невидимку

6 Нояб. 16:24 2018-11-06T16:25:20+03:00

Эксперты отмечают, что Пекин по уровню вооружения начинает теснить США Фото: REUTERS

Эксперты отмечают, что Пекин по уровню вооружения начинает теснить США

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Китай активно развивает вооружение. Сейчас инженеры трудятся над созданием стелс-бомбардировщиком и дрона-невидимки. Сразу две новинки могут вывести боевую мощь армии Поднебесной на новый уровень. Эксперты уже отмечают, что Пекин начинает теснить армию США.

Первую разработку китайцы представили на международном авиакосмическом салоне Airshow China 2018. Тяжелый БПЛА WJ-700 получил положительные отзывы.

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), вес аппарат будет 3,5 тонны, а в воздухе без подзарядки он сможет находиться до 20 часов. Это позволяет поставить разработку в один ряд с американским RQ-4

Дрон будет вооружен ракетами класса "воздух-поверхность", а данное вооружение сможет наносить удары по ракетным комплексам, РЛС, бронетехнике, скоплениям войск и даже надводным целям.

Разработчики отмечают, что сбить беспилотник будет почти невозможно из-за стелс-технологий.

О сроке запуска беспилотника в массовое производство пока не сообщается, пишет «Утро.ру».