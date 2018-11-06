2018-11-06T16:36:41+03:00
Политика

Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС

Президент РФ с удовлетворением отметил высокий объем экспорта продукции отечественного военно-промышленного комплекса
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТСПутин призвал обновить стратегию в сфере ВТСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Существенно меняющиеся условия, в которых Москва осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, требуют разработки новой стратегии в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС.

«Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу», - сказал глава государства.

Путин также отметил, что имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для обновления всей отечественной промышленности, поддержания науки, а также формирования мощного технологического потенциала в интересах динамического развития страны.

«Опираясь на накопленный богатый опыт, необходимо и далее последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами», - добавил российский лидер, подчеркнув, что в этой области у страны есть не только серьезные достижения, но и «понимание стоящих впереди масштабных задач».

Президент с удовлетворением отметил стабильно высокий уровень экспорта российской продукции военного назначения – объем заключенных сделок составляет порядка $15 млрд. Россия дорожит репутацией надежного и ответственного поставщика, Москва продолжит пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, особенно в условиях недобросовестной конкуренции.

«Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом», - заключил Путин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Британии посетит Эр-Рияд, чтобы обсудить убийство Хашукджи
Израильский спецназ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
СМИ рекомендовали США арендовать российские самолеты для тушения пожаров
Погода в Москве на 12 ноября 2018 года: температура воздуха опустится ниже нуля
Трамп, Путин, Меркель и Макрон в Париже обсуждали Сирию и Договор РСМД
Центробанк РФ проверит готовность банков к сбору биометрии граждан
Пушков объяснил нежелание Трампа жать Порошенко руку
ОПЕК+ отложил принятие решения о снижении добычи нефти в 2019 году
Мэй: Лондон готов к “другим отношениям” с Россией
На Украине обеспокоены зависимостью страны от российского топлива
Путин назвал хорошим общение с Трампом в Париже
Alibaba установила мировой рекорд продаж за один день
Нетаньяху прерывает визит в Париж из-за ситуации в Газе
Пилоты “Формулы-1” устроили потасовку после финиша на Гран-при в Бразилии
О "русском шпионе" в Австрии сообщили британские спецслужбы
Гитариста и основателя Aerosmith увезли в больницу прямо со сцены
Роскосмос завершит использование ракеты «Союз-ФГ» к концу 2019 года
В Варшаве 200 тыс. человек вышли на марш в честь независимости Польши
Премьер Финляндии допустил причастность России к сбоям в работе GPS
В Румынии пьяный водитель на угнанной машине протаранил толпу возле ТЦ
Песков: Договоренности о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет
В России в 2018 году снизилось производство водки и вина
Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с Трампом
В Лондоне двухэтажный автобус протаранил остановку: пострадали 20 человек
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс
Рогозин предложил проверять систему спасения космонавтов на ее разработчиках
Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста
В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны
Патрушев рассказал об изменениях в отношениях России и США