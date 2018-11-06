Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС

6 Нояб. 16:33 2018-11-06T16:36:41+03:00

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Существенно меняющиеся условия, в которых Москва осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, требуют разработки новой стратегии в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по ВТС.

«Существенно меняющиеся условия, в которых приходится вести торговлю военной техникой, требуют переналадки привычных подходов и разработки новой комплексной стратегии действий на обозримую перспективу», - сказал глава государства.

Путин также отметил, что имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для обновления всей отечественной промышленности, поддержания науки, а также формирования мощного технологического потенциала в интересах динамического развития страны.

«Опираясь на накопленный богатый опыт, необходимо и далее последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами», - добавил российский лидер, подчеркнув, что в этой области у страны есть не только серьезные достижения, но и «понимание стоящих впереди масштабных задач».

Президент с удовлетворением отметил стабильно высокий уровень экспорта российской продукции военного назначения – объем заключенных сделок составляет порядка $15 млрд. Россия дорожит репутацией надежного и ответственного поставщика, Москва продолжит пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, особенно в условиях недобросовестной конкуренции.

«Мы строго соблюдаем международные нормы и принципы в этой сфере. Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом», - заключил Путин.