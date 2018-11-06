2018-11-06T17:59:59+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых цитируемых российских СМИ в сфере медицины

Эксперты определили, каким источникам больше всего доверяют читатели и рекламодатели
Ирина СУХАНОВА
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Участники III Международной научно-практической конференции Futuremed 2018 обсудили главные проблемы в отрасли медицинских СМИ. Автор фото: Вячеслав САЛИКОВ.Участники III Международной научно-практической конференции Futuremed 2018 обсудили главные проблемы в отрасли медицинских СМИ. Автор фото: Вячеслав САЛИКОВ.
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Специалисты мониторинговой системы «Медиалогия» впервые составили рейтинг самых цитируемых СМИ, специализирующихся на теме медицины. В топ-15 вошли источники, чаще других упоминающиеся на медицинском рынке. Исследование проводилось специально для III Международной научно-практической конференции Futuremed 2018, организованной ведущей медицинской компанией ИНВИТРО.

Первое место в рейтинге СМИ эксперты отдали изданию «Медикфорум». По данным за третий квартал 2018 года, именно на этот портал о новостях медицины ссылались чаще других. На втором месте оказался журнал Vademecum, на третьем - портал Meddaily.

Эксперты так же выделили рейтинг самых цитируемых социальных медиа. Лидером цитируемости стала интернет-площадка MedRussia: в третьем квартале 2018 года на нее было сделано 93,3 тысячи ссылок в соцсетях. Второе место досталось Vademecum (45,6 тыс. ссылок), третье - проекту Здоровье Mail.ru (25 тыс. ссылок).

Участники конференции Futuremed 2018 обсудили главные проблемы, существующие на рынке медицинских СМИ. Прежде всего это фейковые новости и погоня за трафиком. В числе других проблем специалисты назвали низкий уровень образования и веру пациентов в сомнительные методы лечения. Как отмечает главный редактор канала «Доктор» Эвелина Закамская, мониторинг аудитории показал, что большинство «хочет посмотреть программу и узнать, что у них все хорошо, и что облепихой можно вылечить рак». На этом и играют распространители фейковых новостей. Директор по маркетингу и коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов называет такую медиапродукцию «бездоказательным бредом о лечении геморроя огурцом» и отмечает, что ситуацию можно исправить, изменив парадигму информирования.

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