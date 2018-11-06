Fitch низко оценивает шансы «Нафтогаза Украины» получить $2,56 млрд по иску к «Газпрому»

6 Нояб. 17:14 2018-11-06T17:14:48+03:00

В агентстве напомнили, что российский холдинг оспаривает решение Стокгольмского арбитража и его исполнение остается под большим вопросом

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Международное рейтинговое агентство Fitch довольно низко оценивает шансы «Нафтогаза Украины» получить $2,56 млрд по иску к российскому «Газпрому».

В частности, Fitch присвоило предварительный рейтинг B- еврооблигациям «Нафтогаза», которые будут выпущены в форме кредитных нот. Такое показатель обычно характеризует обязательства с высоким риском.

Свое решение Fitch объяснили тем, что при оценке финансового состояния украинской компании не учитывались $2,56 млрд, которые она рассчитывает получить от «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

В настоящее время «Газпром» оспаривает решение арбитража, и перспективы его исполнения остаются неясными. «Нафтогаз» при этом ничего не получил, хотя и пытается принудительно взыскать средства через другие инстанции.

Агентство отмечает, что «Газпром» все еще зависит от «Нафтогаза» в вопросах транзита газа европейским потребителям, но эта ситуация может резко измениться уже в ближайшем будущем. Строящиеся в обход территории Украины трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» могут крайне негативно сказаться на дальнейшем благоденствии «Нафтогаза».

Напомним, в феврале этого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за якобы недопоставку газа по транзитному договору. В то же время инстанция признала долг «Нафтогаза» перед российской компанией за уже поставленный газ в размере около $2 млрд.

Таким образом, по итогам двух тяжб, российская сторона осталась должна Киеву $2,56 млрд. В «Газпроме» с решением арбитража не согласились и в настоящее время оспаривают его в Апелляционном суде шведского округа Свеа.