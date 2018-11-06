2018-11-06T17:27:17+03:00
Наука

Роскосмос: На борту МКС произошел сбой в программе одного из компьютеров

Инцидент не повлияет на работу станции, перезагрузка компьютера будет произведена 8 ноября
Денис СУХОВ
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Роскосмос: На борту МКС произошел сбой в программе одного из компьютеровРоскосмос: На борту МКС произошел сбой в программе одного из компьютеровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На одном из компьютеров Международной космической станции произошел сбой программы. Об этом сообщили на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», - говорится в тексте сообщения.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что сбой не повлияет на работу станции, так как штатная циклограмма МКС позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах. Однако для уверенности в надежности предстоящей в этом месяце стыковки с кораблем «Прогресс», перезагрузка компьютера будет произведена 8 ноября.

«Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем «Прогресс», мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года», - добавили в госкорпорации.

Необходимость замены компьютера отсутствует.

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