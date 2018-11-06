2018-11-06T18:00:21+03:00
Политика

Венесуэла еще год проведет под санкциями ЕС

Совет ЕС планирует ограничительными мерами обеспечить политическую стабильность в стране
Алена Басавина
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы до 14 ноября 2019 года. Такое решение принял в Брюсселе Совет ЕС.

Причиной продления ограничительных мер стала ухудшающаяся ситуация в стране.

"В связи с тем, что ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться, Совет решил продлить срок действия нынешних санкций до 14 ноября 2019 года", - публикует заявление ТАСС.

В документе указано, что санкции должны помочь выработке совместных демократических решений для обеспечения политической стабильности и удовлетворения потребностей населения.

"Эти целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на то, чтобы нанести ущерб населению Венесуэлы", - сообщается в заявлении.

Напомним, что впервые санкции в отношении Венесуэлы впервые были введены еще в 2017 году. Тогда было наложено эмбарго на оружие и создан черный список официальных должностных лиц.

Меры были приняты после начавшегося острого социального-экономического кризиса, который привел к росту числа беженцев. Также ЕС осудил выборы президента Николаса Мацуро, которые противоречили демократическим стандартам.

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