2018-11-06T17:59:45+03:00
Политика

Россия и Испания разработают группу для борьбы с недостоверными новостями

Инициатива была предложена в связи с событиями в Каталонии, когда Москву обвинили во вмешательстве в кризис
Сакина НУРИЕВА
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Главы МИД РФ и Испании Сергей Лавров и Жозеп Боррель.Главы МИД РФ и Испании Сергей Лавров и Жозеп Боррель.Фото: REUTERS
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Россия и Испания разработают группу по кибербезопасности, которая будет бороться с сомнительными новостями и расследовать их происхождение. Данное решение было принято в ходе встречи глав МИД России и Испании Сергея Лаврова и Жозепа Борреля в Мадриде.

Стороны не желают повторить историю, когда во время каталонского кризиса передавалась недостоверная информация.

Глава испанского МИД заявил, что в Испании обеспокоены распространением фальшивых новостей. Как сообщил Боррель, эта тема была одной из самых важных во время переговоров. С идеей создания группы по борьбе с фальшивыми новостями выступил Сергей Лавров.

"Я рад, что сам министр предложил создать группу по кибербезопасности, чтобы проанализировать масштабы проблемы и избежать того, чтобы это было трением в наших отношениях", — отметил испанский министр.

Он также уточнил, что Испания никогда не обвиняла Россию в распространении недостоверных новостей, за этим стоят российские власти, правительство или СМИ.

Напоследок Боррель выразил благодарность РФ за поддержку суверенитета и территориальной целостности Испании в связи с недавним каталонским кризисом.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва непричастна к событиям в Каталонии и заинтересована в территориальной целостности страны. Он назвал "глупостью" обвинения в том, что за кибератаками может стоять Россия.

В связи с обвинениями российские власти призвали Мадрид предоставить доказательства о вмешательстве России в ситуацию вокруг Каталонии.

Напомним, 6 ноября главы МИД России и Испании Сергей Лавров и Жозеп Боррель встретились в Мадриде для переговоров.

В ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США.

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