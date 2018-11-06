Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала список образовательных организаций, не прошедших проверку ведомства. В перечень попали московский и питерские вузы.
Как сообщается на официальном сайте Рособрнадзора, прием документов запретили в Международный институт управления и права, а также в филиалы Санкт-Пептербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Ереване, Наро-Фоминске, Гатчине и Бокситогорске.
Также на основании решения Арбитражного суда лицензии лишился Московский институт психологии. Теперь он обязан прекратить образовательную деятельности и перевести студентов в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения.