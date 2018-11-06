2018-11-06T18:20:10+03:00
Политика

Лавров: Москва не может не реагировать на активность НАТО у границ РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что развитие военной инфраструктуры альянса представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России
Денис СУХОВ
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Фото: «КП» - Балтия»Фото: «КП» - Балтия»
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Развитие потенциала НАТО у российских границ не может оставаться без адекватного военно-технического ответа со стороны Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи в направлении наращивания своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах с РФ, не могут оставаться без ответных, прежде всего военно-технических, мер», - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности, но напротив, призывает альянс возобновить полноценные контакты между военными.

«Натовские военные, к сожалению, уходят от такого разговора, но я думаю, что все равно жизнь когда-нибудь заставит это сделать», - добавил министр.

В настоящее время действия НАТО у российских границ вызывают в Москве обеспокоенность. Альянс создает реальную угрозу национальной безопасности страны, грубо нарушая положения Основополагающего акта Россия НАТО. Данный документ предписывает не размещать на территории новых членов НАТО крупные иностранные военные контингенты на постоянной основе.

«Мы видим уже бригады, которые развернуты в странах Балтии, видим создание американских объектов противоракетной глобальной системы обороны США в Румынии, Польше, польские руководители выступили с инициативой на постоянной основе разместить дивизию США на своей территории, создав там базу», - напомнил Лавров.

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